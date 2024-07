Σρέντερ: «Τρελό να είμαι σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ειδικά με το background μου»

Ο Ντένιος Σρέντερ μίλησε για την τιμή που του έγινε να αποτελέσει τον σημαιοφόρο της γερμανικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Είναι τρελό! Ειδικά με το background που έχω. Η μητέρα μου είναι είναι από την Γκάμπια και το να ήμουν μαύρος στην Γερμανία, μερικές φορές ήταν δύσκολο καθώς μεγάλωνα εκεί» σχολίασε αρχικά ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς και συνέχισε:

«Όμως τώρα το να είμαι σε θέση να εκπροσωπήσω τη Γερμανία είναι τρελό. Είναι σπουδαίο για την οικογένειά μου, όχι μόνο για εμένα. Για ανθρώπους που έχουν παρόμοιο background με το δικό μου, είναι μεγάλη και τεράστια κατάσταση στη Γερμανία».

What it means to Dennis Schroder 🥹 🇩🇪#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/dh35t6chma