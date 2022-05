Ολυμπιακός για Πέιν: «Συντετριμμένοι στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του»

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν που έφυγε από τη ζωή στα 31 του.

Ο θάνατος του Έιντριαν Πέιν σκόρπισε θλίψη στο χώρο του αμερικανικού κι ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον πρώην ψηλό του Παναθηναϊκού να φεύγει από τη ζωή στα 31 του χρόνια, με τα αίτια του χαμού του να είναι άγνωστα μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός, αντίπαλος του μέσα στα παρκέ, δεν τον ξέχασε και έστειλε τις προσευχές του στην οικογένεια του

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Έιντριαν Πέιν. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφεραν στο μήνυμα τους οι ερυθρόλευκοι.

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ