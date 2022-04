Ο 17χρονος γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, έπεσε κάτω από τη... μηλιά και ήδη αρκετά πανεπιστήμια επιχειρούν να τον εντάξουν στις ομάδες τους.

Το στυλ του θυμίζει τον Πέτζα Στογιάκοβιτς. Αλίμονο αν δεν το έκανε. Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι το τέκνο του Πέτζα, του πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Ντάλας Μάβερικς και τρεις φορές All Star.

Ο 17χρονος γιος του άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ πρωταγωνίστησε σε ένα τουρνουά που διοργάνωσε η Adidas στην Ιντιανάπολις, με τα πλάνα να αποδεικνύουν πως όχι μόνο έχει το στυλ του μπαμπά του, αλλά και την ευστοχία του.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο Αντρέι (που παίζει στην ομάδα Κόμπτον Μάτζικ) με τις εμφανίσεις του θα μπει στην πρώτη 50άδα των παικτών της ηλικίας του για το 2023. Και ήδη έχει προσελκύσει το βλέμμα αρκετών πανεπιστημίων, προκειμένου να τον εντάξουν τις ομάδες τους (Ιντιάνα, Λούιβιλ, Στάνφορντ, Μινεσότα, Σεντ Μέρις, Ουάσιγκτον Στέιτ, Σάουθερν Καλιφόρνια).

Αυτό που δεν φεύγει από πάνω του είναι το βλέμμα του Πέτζα, ο οποίος βρέθηκε στην Ιντιανάπολις για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του γιου του.

Δείτε το βίντεο:

2023 Andrej Stojakovic was in his bag at Adidas Indy 🎒 Son of 3x NBA All-Star Peja! @AndrejSto2 @Compton_Magic pic.twitter.com/sxuK6bNQKo