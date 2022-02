Η Ομοσπονδία της Ουκρανίας ζητά από την FIBA τον αποκλεισμό της Ρωσίας

Η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ουκρανίας έστειλε επιστολή στην FIBA ζητώντας να μην επιτραπεί σε καμία ρωσική ομάδα να συμμετέχει στις διοργανώσεις της, είτε σε επίπεδο σύλλογο είτε εθνικών ομάδων.

Μέσω επίσημης επιστολής που απέστειλε προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η Ουκρανία ζητά τον αποκλεισμό όλων των ρωσικών ομάδων - εθνικών και συλλόγων - από τις διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την FIBA!

«Μια χώρα που προκαλεί πόλεμο, δεν έχει καμία θέση στην διεθνή αθλητική κοινότητα», καταλήγει η ουκρανική επιστολή.

Εξάλλου, νωρίτερα έγινε γνωστό πως στην Euroleague οι ΤΣΣΚΑ, Ούνικς και Ζενίτ θα παίζουν εκτός Ρωσίας πλέον τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός διεθνής Αρτέμ Πούστοβι είπε χαρακτηριστικά πως «Πρέπει να πω στον Πούτιν να σταματήσει να κάνει αυτά τα σκ...ά στην πατρίδα μου!», ενώ ο διαιτητής Μπόρις Ρίζικ σήκωσε χαρτόνι χθες στο ΣΕΦ με το μήνυμα STOP WAR.

Η επιστολή της Ουκρανικής Ομοσπονδίας:

Official statement of Ukrainian basketball Federation



To ban all Russian club and national teams from all the tournaments & competitions played under FIBA and FIBA Europe



Last sentence in this letter is dead on. pic.twitter.com/AxMlvsBiHh