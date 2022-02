Ο Βασίλης Σπανούλης παρακολουθεί τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου μεταξύ Μπούργος και Φλαμένγκο στο Κάιρο, ενώ μετά τον αγώνα θα βραβεύσει τον MVP του Final 4.

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στο «Hassan Moustafa Sports Hall» του Κάιρο της Αιγύπτου και παρακολουθεί μαζί με τη σύζυγο του, Ολυμπία Χοψονίδου, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου μεταξύ της ισπανικής Μπούργος και της βραζιλιάνικης Φλαμένγκο.

Θυμίζουμε πως ο παλαίμαχος σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα βραβεύσει τον MVP του τουρνουά, αμέσως μετά το φινάλε του μεγάλου τελικού.

«Υπό την παρουσία ενός θρύλου, ο Βασίλης Σπανούλης είναι στο κτίριο!», ανέφερε το σχετικό «τιτίβισμα» της FIBA στο Twitter μαζί με με τη φωτογραφία του «Kill Bill» από τις θέσεις των επισήμων.

In the presence of a legend. 🙇‍♂️



Vassilis Spanoulis is in the house! 🇬🇷 #IntercontinentalCup pic.twitter.com/muOHVUNx0p