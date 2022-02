Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των φιναλίστ για τα βραβεία Laureus σε όλες τις κατηγορίες, με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να διεκδικούν το βραβείο της κορυφαίας ομάδας.

Η τελική λίστα με τους φιναλίστ για τα βραβεία Laureus ανακοινώθηκαν και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς.

Τα σημαντικότερα βραβεία σε διεθνές επίπεδο, για όλα τα σπορ, περιλαμβάνουν 8 βραβεία, με τους Μπακς να είναι στην τελική εξάδα για την καλύτερη ομάδα του 2021.

Στην ίδια λίστα με την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρίσκονται η Αργεντινή (ποδόσφαιρο), η Μπαρτσελόνα (γυναικείο ποδόσφαιρο), η Κίνα (ομαδικό καταδύσεων), η εθνική Ιταλίας (ποδόσφαιρο) και η Mercedes (Formoula 1).

We can reveal that the Nominees for the 2022 Laureus World Team of the Year Award are:



