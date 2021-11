Χάντερ: «Ο διαιτητής δε σεβάστηκε τη Μπάγερν, ας βελτιωθεί για χάρη του μπάσκετ»

Ο Αμερικανός σέντερ της Μπάγερν έκανε επίθεση μέσω twitter στον διαιτητή της αναμέτρησης με τη Μονακό, Ματέι Μπολτάουζερ.

Η Μονακό διέλυσε τη Μπάγερν, ωστόσο η ομάδα του Μονάχου είχε παράπονα από τη διαιτησία. Η διαφορά των 23 πόντων με την οποία ηττήθηκε δεν της άφησε περιθώριο για διαμαρτυρία, αλλά ο Οθέλο Χάντερ είχε διαφορετική άποψη.

Ο Αμερικανός σέντερ μέσω twitter έκανε επίθεση κατά του πρώτου διαιτητή Ματέι Μπολτάουζερ. Ο Χάντερ αναφέρει, «είναι ξεκάθαρο πως ο εγωισμός του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης μπέρδεψε τις κρίσεις του. Αυτό αποτελεί ασέβεια προς την ομάδα μου. Σας δίνουμε υπερβολικό σεβασμό και ξέρω πως θα τιμωρηθώ με πρόστιμο επειδή λέω πως ήσουν τραγικός, αλλά ειλικρινά απόψε δε με ενδιαφέρει. Σεβάσου το παιχνίδι που αγαπάμε και κοίτα να βελτιωθείς».

It’s clear that the ego of the head referee in this game clouded his judgement. That was disrespectful to my team. We give you’ll too much respect and get fined for saying you was horrible but today I don’t care. Respect the game we love and do better.