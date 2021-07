Στην Αίγυπτο ο Αγγέλου, ανέλαβε την Ζάμαλεκ! (pic)

Ο Βαγγέλης Αγγέλου θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Αίγυπτο, καθώς συμφώνησε ν' αναλάβει τον πάγκο της Ζάμαλεκ!

Μετά τη περσινή του θητεία, αρχικά στον Ιωνικό Νικαίας και στη συνέχεια στην ΑΕΚ όσον αφορά τα playoffs, ο έμπειρος τεχνικός θα βρεθεί για δεύτερη φορά ως πρώτος προπονητής σε ομάδα εκτός Ελλάδας.

Ύστερα από το πέρασμα του στην Αναντολού Εφές (2013-14 ως πρώτος και 2014-16 ως βοηθός του Ίβκοβιτς) αλλά και την παρουσία του στον πάγκο της Ντιναμό Μόσχας ως assistant coach, ο Βαγγέλης Αγγέλου θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Αίγυπτο και δη στην Ζάμαλεκ.

Την είδηση γνωστοποίησε το γραφείο που εκπροσωπεί τον 59χρονο προπονητή.

Vangelis Angelou is the new Head coach of Egyptian Champions @ZSCOfficial_EN . @OctagonBballEU pic.twitter.com/MZK66W6ROe