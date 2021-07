Κινέζα παίκτρια 14 ετών κυριαρχεί στα παρκέ με ύψος 2.27 μέτρα! (vid)

Μια νεαρή Κινέζα έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα social media με αφορμή τις κυριαρχικές εμφανίσεις της, αφού η υψομετρική διαφορά της σε σχέση με τις συνομήλικες της ήταν... κάτι παραπάνω από εμφανής.

Ο λόγος για την Ζανγκ Ζιγιού, της οποίας ήδη της έχουν κολλήσει το... παρατσούκλι "ο θηλυκός Γιαο Μινγκ". Η 14χρονη παίκτρια με καταγωγή τη Σαντόνγκ κατέγραψε 42 πόντους, 25 ριμπάουντ και 6 τάπες κατά μέσο όρο σε πρόσφατο τουρνουά νεανίδων, που διεξήχθη στην πόλη Τζινγζού, με αποτέλεσμα το video με τις επιδόσεις της να γίνεται viral με περισσότερες από 2.5 εκατομμύρια προβολές, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κινεζικό μέσο "Global Times", η νεαρή αθλήτρια ήταν 1.58μ. όταν πήγαινε στην πρώτη τάξη του σχολείου και μόλις έφτασε στην έκτη, ήταν πλέον 2.10!

Η Ζανγκ προέρχεται από οικογένεια με αμιγώς μπασκετικές καταβολές, καθώς κι οι δύο γονείς της είχαν αγωνιστεί επαγγελματικά. Μάλιστα η μητέρα της, Γιου Γινγκ με ύψος 1.98 μέτρα, ήταν μέλος της Εθνικής Γυναικών της Κίνας. Ο πατέρας της δε, βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά. Η ίδια τους ξεπέρασε κατά πολύ, ούσα πλέον 2.27!

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v