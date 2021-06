Ο Τζέιμς θυμήθηκε το 5ο ματς του ΣΕΦ και ο Ντιλέινι απάντησε: «Τα ποπ κορν είναι το λιγότερο» (pics)

Ο Μάικ Τζέιμς θέλησε να απαντήσει σε κάποιον για την ατμόσφαιρα στα ελληνικά γήπεδα και ο Μάλκολμ Ντιλέινι ανέφερε τη ρίψη... ποπ κορν στο ΝΒΑ

Σε πολλούς η εικόνα των ελληνικών γηπέδων και δη σε ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, προκαλεί μεγάλη απορία. Ενίοτε θαυμασμό, αλλά και... τρόμο.

Συγκεκριμένα μπλόγκερ που ασχολείται με το ΝΒΑ «ανέβασε» ένα βίντεο με την εικόνα που επικρατούσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο ματς των τελικών του 2017. Ένα ματς το οποίο είχε διακοπεί για να εκκενωθεί το γήπεδο από τα όσα διαδραματίζονταν στις εξέδρες, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με τη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου.

Μαζί με το βίντεο ανέφερε: «Μπορεί να με νομίζουν τρελό, αλλά αυτήν την ατμόσφαιρα φιλάθλων προτιμώ στο γήπεδο», με τον Μάικ Τζέιμς να του απαντάει άμεσα: «Για να είμαι ειλικρινής έπαιξα σε αυτό το ματς αλλά δεν ήταν και τόσο ωραίο όσο φαίνεται».

Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή; Ο Μάλκολμ Ντιλέινι έκανε την παρέμβασή του και είπε, πολύ εύστοχα, ότι «τα ποπ κορν είναι το τελευταίο που πρέπει να μας ανησυχεί» θέλοντας να κάνει τη σύγκριση με το περιστατικό του φιλάθλου που είχε πετάξει ποπ κορν στον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

