Ένας Όσμαν... dopamine chamber

Ο Νίκος Μοσχοβίτης βλέπει στην πράξη το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις» με τον Τσέντι Όσμαν και... ακούει λίγο παραπάνω Fontaines DC.

Για να μη βλέπετε οι περισσότεροι τον τίτλο και απορείτε, ένα απλό search, για το «Dopamine Chamber», το 5ο άλμπουμ των εκπληκτικών Ιρλανδών, Fontaines DC, που κυκλοφόρησε πριν λίγα 24ωρα, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι εννοούμε, αλλά θα εξηγηθούμε κι εμείς παρακάτω.

Ο... θάλαμος ντοπαμίνης του ΠΑΟΚ, στο κλειστό της Καλλιθέας σήμερα, κόντρα στο δυνατό, διαβασμένο αλλά και κουρασμένο Κολοσσό, ήταν ο Τσέντι Όσμαν. Με 37 πόντους, 7/11 τρίποντα και τις δύο βολές στο τέλος για το 84-88 που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του, δεν ήταν ένας απλός πρωταγωνιστής. Ήταν μια ομάδα μόνος του!

Ο ΠΑΟΚ που δεν είχε σήμερα Καλάθη, Αλεξάντερ και Ταϊρί, ενώ ο νεοφερμένος Μοτιεγιούνας είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να βρει ρυθμό και πατήματα, αντιμετώπιζε ένα Κολοσσό, ο οποίος έπαιξε Τρίτη στο Αζερμπαϊτζάν με την Γκέντσε και έφτασε στη βάση του, μόλις χθες το πρωί. Οι γηπεδούχοι, έβαλαν αρκετά μεγάλα σουτ και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όταν έχεις την πολυτέλεια να διαθέτεις στο ρόστερ σου, έναν παίκτη elite επιπέδου Euroleague, έχεις και τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς αυτό το προνόμιο.

Το 3/3 που έχει κάνει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στη GBL, μπορεί να μην έχει συνδυαστεί με πειστικές εμφανίσεις (ούτε σήμερα), αλλά σημασία έχει πάντα η νίκη και στην προκειμένη και η αντίδραση, αφού είχε έρθει η ήττα από τη Λιετκάμπελις την περασμένη Τρίτη στη Λιθουανία.

Μετά το 4:23 στο Πανεβέζις, ο Χάτζινς σήμερα, είχε 11 πόντους, με 4/8 σουτ, 6 ασίστ για 4 λάθη. Με τα πάνω του και τα κάτω του ξανά. Ο Φόστερ, με αρκετό... bully-ball και πάλι, είχε 16 και παρά τις άστοχες βολές στο τέλος (3/7 συνολικά, 1/4 στο τέλος), έκανε κι αυτός τη δουλειά του. Ο Γκρέι συνεχίζει να μη βοηθάει εκτελεστικά (5π. με 1/3 δίποντα και 0/4 τρίποντα), στοιχείο που θα πρέπει να βελτιώσει, είχε 3 λάθη, αλλά μάζεψε και 9 ριμπάουντ, ενώ στο χαμηλό σχήμα στις αρχές της 4ης περιόδου, βοήθησε αρκετά στην άμυνα ξανά, όπως και ο Χουγκάζ, με τα καλά του και τα «στραβά» του.

Το 13/24 τρίποντα, σημειώθηκε κυρίως χάρη στο εκπληκτικό 7/11 του Όσμαν, αλλά σε κάθε περίπτωση και με τα ποσοστά του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τομέα από την αρχή της σεζόν, είναι μία αξιοσημείωτη βελτίωση, όπως και τα 11 περισσότερα ριμπάουντ από τον αντίπαλο. Χωρίς τον Καλάθη, η ομάδα του Τρινκιέρι είχε 21 ασίστ για 14 λάθη, με τον Φόστερ να δίνει 8 (!) και τον Χάτζινς να ακολουθεί με 6.

Άπαντες στον ΠΑΟΚ, γνωρίζουν ότι τα περιθώρια βελτίωσης που έχει αυτό το ρόστερ, είναι πολλά. Ως επί το πλείστον, αυτό το διάστημα που η ομάδα ψάχνεται, η δουλειά γίνεται και δεν έχει άλλη επιλογή, από το να βελτιώσει την εικόνα του, μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Την Τετάρτη ακολουθεί η Ουλμ και μετά πάει για εβδομάδα με ΑΕΚ (εντός), Μπαχτσεσεχίρ (εκτός) και Ηρακλή (εντός). Τα (σχετικά) εύκολα περνούν και έρχονται τα (σαφώς πιο) δύσκολα...

Υ.Γ.: Το τι... ασυναρτησίες έχουν γραφτεί-ειπωθεί για τον Ντόρσεϊ και τον ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα, δε λέγεται. Όπως και το καλοκαίρι με τον Τολιόπουλο. Για παίκτη που, τουλάχιστον προς το παρόν, έχει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας.

Υ.Γ. 2: Αρχές του μήνα, από το Κόμο, περίμεναν το... λευκό καπνό για τη Euroleague ο φίλοι του ΠΑΟΚ. Ο Νοέμβριος δεν είναι και τόσο μακριά και το ποτάμι, δε γυρίζει πίσω.