Μαυρωτάς: Μίλησε σε σεμινάριο για τη συμβολή του αθλητισμού στην ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία

Για τη συμβολή του αθλητισμού στην ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία στις κοινωνίες μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Sport as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth (STEADY)» που διοργάνωσε η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEADY.