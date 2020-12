Οι επιλογές του Ηλία Βρεττού στα Gazzetta Awards 2020

Πριν καταλήξει στην μεγάλη του αγάπη, που είναι το τραγούδι, και μας χαρίσει όμορφα κομμάτια με την φωνή του, ο Ηλίας Βρεττός ήταν παίκτης του πόλο κι έκανε πρωταθλητισμό.

Και μπορεί να «απομακρύνθηκε» από τον αθλητισμό, ωστόσο η αγάπη του γι' αυτόν παραμένει μεγάλη.

Στα κενά από τις εμφανίσεις του στο «Just The 2 Of Us» παρακολουθεί πάντα τι γίνεται στα αθλητικά δρώμενα και δεν θα μπορούσε να μην πάρει μέρος στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2020 by Garmin.

Οι επιλογές του Ηλία Βρεττού

Η μεγαλύτερη ψηφοφορία στο ελληνικό διαδίκτυο συνεχίζεται κανονικά. Μπορείς κι εσύ να επιλέξεις τους κορυφαίους του 2020.