Το ιστορικό retweet της Adidas στη Nike για την δολοφονία του Φλόιντ (vid)

Η Nike έκανε τη δική της, μικρή «επανάσταση» για να τιμήσει τη μνήμη του δολοφονηθέντα Τζορτζ Φλόιντ. Η αμερικανική εταιρεία άλλαξε το ιστορικό της σλόγκαν «Just do it» (Απλά κάνε το) με το «For once, don't do it» (Για μια φορά, μην το κάνεις).

Ανάρτησε, μάλιστα, ένα βίντεο που αναφέρει: «Μην υποκρίνεσαι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην γυρνάς την πλάτη στον ρατσισμό. Μην δέχεσαι να μας αφαιρούν αθώες ζωές. Μην ψάχνεις άλλες δικαιολογίες. Μην σκεφτείς ότι αυτό δεν σε επηρεάζει. Μην χαλαρώνεις και σιωπάς. Μην σκεφτείς ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος της αλλαγής. Ας είμαστε όλοι μέρος της αλλαγής».

Η κίνησή της βρήκε τεράστια απήχηση στο Διαδίκτυο. Σε σημείο μάλιστα που η Adidas, η μεγάλη της αντίπαλος, να κάνει retweet το βίντεο και να γράφει με την σειρά της: «Μαζί προχωράμε μπροστά. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε».

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2

— adidas (at) (@adidas) May 30, 2020