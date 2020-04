Η Μπάγερν τιμωρεί τον Μπόατενγκ για το «σπάσιμο» της καραντίνας

Σε διπλό κακό βγήκε για τον Ζερόμ Μπόατενγκ η απόφαση να αφήσει το Μόναχο και να ταξιδέψει στη Λειψία εν μέσω καραντίνας και του ιού Covid-19.

Ο Γερμανός αμυντικός φέρεται να είχε επισκεφτεί τον γιο του που είναι άρρωστος και να βρισκόταν στην επιστροφή όταν τράκαρε στις προστατευτικές μπαριέρες, αλλά η Μπάγερν Μονάχου δεν τον αφήνει ατιμώρητο για το γεγονός ότι έσπασε την υποχρεωτική απομόνωση.

Έτσι, εκτός από το πρόστιμο των 25 χιλιάδων ευρώ από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο μέσο του, ο 33χρονος θα κληθεί να πληρώσει και πρόστιμο από τον σύλλογο, δίχως να έχει γίνει γνωστό το ποσό.

after car accident: Jérôme Boateng has to pay a fine at the club's request for leaving Munich. the players are note allowed to leave Munich during the Corona-crisis

— Christian Falk (@cfbayern) April 1, 2020