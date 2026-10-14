Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης έφυγε με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών κ23 στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Συνεχίζονται οι σπουδαίες εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων – Νεανίδων και κ23 στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Μετά τα τρία χρυσά της Μαρίας Στρατουδάκη ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Λαμπρίδη να ανέβει δύο φορές στο βάθρο στην κατηγορία των 65 κιλών στους κάτω των 23 ετών, με ένα χρυσό κι ένα χάλκινο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αρασέ, σηκώνοντας 124 κιλά και παίρνοντας πανάξια την πρώτη θέση στην κίνηση. Ο Λαμπρίδης ξεκίνησε με 121 κιλά στην κίνηση και μετά σήκωσε τα 123.

Η προσπάθεια του Λαμπρίδη στο αρασέ

Ο Λαμπρίδης συνέχισε την προσπάθειά του στο επολέ ζετέ, όπου με 148 κιλά κατέλαβε την πέμπτη θέση, καθώς δεν κατάφερε να ανέβει πιο πάνω, χάνοντας μετά τα 151 και 153 κιλά.

Ωστόσο, με συνολική επίδοση 272 κιλών, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο σύνολο. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Τούρκος Ελίς με 277 και το ασημένιο πήρε ο Ουκρανός Ρέβκο με 273 κιλά.

Η προσπάθειά του στο επολέ ζετέ

Με δύο μετάλλια σε μία σπουδαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης επιβεβαίωσε την αγωνιστική του αξία και χάρισε νέες διακρίσεις στην ελληνική άρση βαρών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών συγχαίρει θερμά τον αθλητή για την επιτυχία του, καθώς και τους προπονητές του για τη συμβολή τους στη σπουδαία αυτή διάκριση, και του εύχεται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον!