Η Αλίνα Περεγκούντοβα έπεσε νεκρή μαζί με την μητέρα της στην Μαριούπολη από τα ρωσικά πυρά

Μια 14χρονη ταλαντούχα αθλήτρια της άρσης βαρών, σκοτώθηκε από τους βομβαρισμούς των Ρώσων στην Μαριούπολη.

Ο λόγος για την Αλίνα Περεγκούντοβα, η οποία ήταν μαζί με την μητέρα της και σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου της πόλης, σκοτώθηκαν και οι δύο.

In Mariupol, 14-year-old weightlifter Alina Peregudova and her mother were killed by Russian shelling. pic.twitter.com/Iq5gAn8mgW