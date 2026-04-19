Ανατροπή παραμονής η Νότιγχαμ, ο Φαν Ντάικ πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ!

Η Νότιγχαμ βρήκε τα αποθέματα, έκανε την ανατροπή (4-1) κόντρα στην Μπέρνλι και πήρε ανάσα παραμονής. Ο Φαν Ντάικ έστειλε τη Λίβερπουλ στ' αστέρια με γκολ στις καθυστερήσεις.

Η Νότιγχαμ βρέθηκε αντιμέτωπη με τους εφιάλτες, ωστόσο σε ένα τέταρτο έκανε την ολική ανατροπή, επικράτησε εύκολα 4-1 της Μπέρνλι και βρέθηκε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη και την Τότεναμ. Ετσι, οι Reds πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος πήραν σημαντικό βαθμολογικό, αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα. Κακό α' μέρος, με την Νότιγχαμ να έχει την υπεροχή, αλλά όχι και τον τρόπο για να βρει δίχτυα. Αντίθετα, η Μπέρνλι στην καλύτερή της στιγμή βρήκε δίχτυα και «πάγωσε» το City Ground. Στις καθυστερήσεις του α' μέρος ο Φλέμινγκ με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0 για την Μπέρνλι. Η είσοδος του Ζεσους έδωσε ώθηση στη Νότιγχαμ, με τον Γκιμπς - Γουάιτ να ξεδιπλώνει στο τερέν το τεράστιο ταλέντο του. Ο Βρετανός φορ κατάφερε στο 62' να φέρει το ματς στα ίσα, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 2-1. Η Νότιγχαμ ήταν καταιγιστική και στο 77' ο Γκιμπς - Γουάιτ πέτυχε χατ τρικ για το 3-1. Οι γηπεδούχοι πίεσαν και στο 90+8' ο Ζεσούς διαμόρφωσε το 4-1!

Ο Φαν Ντάικ λύτρωσε τη Λίβερπουλ

Το ντέρμπι του «Μέρσεϊσαϊντ» στα κόκκινα, με τη Λίβερπουλ να παίρνει το τρίποντο στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων και να κάνει άλμα στ' αστέρια. Οι Reds βρέθηκαν στο +7 από την 6η Τσέλσι και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για το εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. O Εντιαγέ άνοιξε το σκορ 27ο λεπτό για την Εβερτον, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, δυο λεπτά αργότερα η Λίβερπουλ στην καλύτερή της στιγμή κατάφερε να σκοράρει με τον Σαλάχ. Καλύτερα τα «Ζαχαρωτά» στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Μπέτο στο 54' να φέρνει το ματς στα ίσα. Η ομάδα του Σλοτ πίεσε, είχε στιγμές, αλλά η λύτρωση ήρθε στο 90+10', με καρφωτή κεφαλιά του Φαν Ντάικ.



Πήρε το θρίλερ και αγκάλιασε το Champions League η Άστον Βίλα

Μόνο η μαθηματική επιβεβαίωση απομένει πλέον για την Άστον Βίλα, που επικράτησε 4-3 της Σάντερλαντ εντός έδρας σε ένα θεότρελο ματς και ξέφυγε στο +10 από την Τσέλσι, κλειδώνοντας σε τεράστιο βαθμό την έξοδο στο Champions League. Ο Γουότκινς σημείωσε δύο γκολ (2', 36') για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, με τον Ρότζερς να βρίσκει κι αυτός δίχτυα στο 46' από ασίστ του σκόρερ των δύο πρώτων τερμάτων της Βίλα. Οι Μαυρόγατες είχαν ισοφαρίσει αρχικά με τον Ριγκ στο 9' και εντέλει έφτασαν στην ολική επαναφορά στα τελευταία λεπτά χάρη στα γκολ των Χιουμ (86') και Ίσιντορ (87'), όμως ο Έιμπραχαμ χτύπησε στο 90+3' και χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους!