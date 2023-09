Στο Γκριν Μπέι… πανηγύριζαν μετά τον τραυματισμό του Ααρον Ρότζερς μέσα σε μία παμπ, αλλά στο τέλος τους βγήκε ξινό…

Το καλοκαίρι που πέρασε, η «σημαία» των Γκριν Μπέι Πάκερς, ο Ααρον Ρότζερς, άφηνε την ομάδα για τους Τζετς της Νέας Υόρκης.

Μια απόφαση που πλήγωσε τους κατοίκους, οι οποίοι ωστόσο την Δευτέρα το βράδυ έκατσαν στις τηλεοράσεις τους να δουν το ντεμπούτο του αγαπημένου τους παίκτη με άλλη φανέλα, στην πρεμιέρα του NFL.

Ορισμένοι επέλεξαν να το κάνουν σε μία διάσημη παμπ της περιοχής η οποία αποφάσισε να κάνει και… promotion για τη νέα σεζόν, αποφασίζοντας να κεράσει όλο το μαγαζί ότι πιει στην διάρκεια του αγώνα των Τζετς με το Μπάφαλο, εάν οι Τζετς… χάσουν.

Στην 4η μόλις κατοχή, μόλις άρχισε το ματς, ο Ααρον Ρότζερς τραυματίστηκε και μάλιστα σοβαρά, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα χάσει όλη τη σεζόν, σε έναν τραυματισμό που μπορεί να σημαίνει και τέλος καριέρας (και παράλληλα… καταστροφή για τους Τζετς που επένδυσαν πολλά χρήματα πάνω του και τον έχασαν με το που άρχισε η σεζόν).

Με το που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ο Ρότζερς πάντως, οι θαμώνες της παμπ πίσω στο Γουισκόνσιν… αρχισαν να πανηγυρίζουν. Γέμιζαν τα ποτήρια τους με μπύρες καθώς θεωρούσαν δεδομένο πως οι Τζετς θα χάσουν. Με τον Ρότζερς ήταν ούτως ή άλλως αουτσάιντερ και ο τραυματισμός του έκανε -θεωρητικά- πιο εύκολα τα πράγματα για τους Μπιλς.

Ομως οι Τζετς… κρατούσαν και οι θαμώνες άρχισαν να…. μαζεύονται με τις παραγγελίες. Τελικά, προς απογοήτευσή τους, είδαν τους Τζετς να κερδίζουν σε παράταση κι αφού έγιναν.. ντίρλα, αναγκάστηκαν να πληρώσουν. Κι όλα αυτά σε… live σύνδεση με τηλεοπτικό συνεργείο τοπικού καναλιού που πήγε να καλύψει το ρεπορτάζ για τα δωρεάν ποτά που εξελίχθηκαν σε… τσουχτερά.

