Ο Αλεξ Κόλινς, runnerback των Baltimore Ravens σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Φλόριντα το βράδυ της Κυριακής.

Νεκρός έπειτα από τροχαίο με την μηχανή του, έπεσε στην Φλόριντα ο RB του Αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), Αλεξ Κόλινς.

Ο απόφοιτος του Αρκάνσας και για πέντε σεζόν παίκτης των Σιάτλ Σίχοκς και των Ρέιβενς, έχασε τη ζωή του την Κυριακή το βράδυ σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σε ηλικία 28 ετών.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο Κόλινς συγκρούστηκε με όχημα στη λεωφόρο West Oakland Park Boulevard. Το SUV έκανε μια αριστερή στροφή όταν η μοτοσικλέτα του Κόλινς χτύπησε την πίσω πλευρά του συνοδηγού, με αποτέλεσμα να περάσει μέσα από ένα παράθυρο και να βρεθεί εντός του οχήματος. Ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος.

Ο Κόλινς είχε γίνει draft από το Σιάτλ το 2016 και μετά από μία σεζόν μετακόμισε στην Βαλτιμόρη, όπου την πρώτη κιόλας χρονιά ήταν ο κορυφαίος της RB με 973 γιάρδες και 6 touchdowns. Σήμα κατατεθέν του στους πανηγυρισμούς ο ιρλανδικός χωρός που είχε μάθει από την κόρη του καθηγητή του στο γυμνάσιο…

«Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τον Αλεξ Κόλινς. Πάντα χαιρετούσε αμέσως τους πάντες με ένα χαμόγελο και ήταν ένα ευγενικό πρόσωπο με χαρά και πάθος σε ότι έκανε. Θα τον θυμόμαστε για το φως και την αγάπη που έδωσε σε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του» ανέφερε η ομάδα της Βαλτιμόρης σε ανακοίνωσή της.

With heavy hearts, we mourn the passing of Alex Collins. pic.twitter.com/IDywUZ8m73