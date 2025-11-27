Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ο οδηγός της Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη επί του Ολυμπιακού και με τα τέσσερα γκολ που έβαλε, έσπασε μία... σειρά από ρεκόρ.

«Ο Ολυμπιακός δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε» ανέφερε μετά το φινάλε του ματς ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο άνθρωπος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο (4-3).

Ο Γάλλος σταρ βρήκε τέσσερις φορές τα αντίπαλα δίχτυα και έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να φύγει με το τρίποντο ο ισπανικός σύλλογος από τον Πειραιά, με τον ίδιο να σπάει και μία σειρά από ρεκόρ και να μετατρέπει το ματς σε μία προσωπικό παράσταση.

Αρχικά, το χατ-τρικ που πέτυχε για να φέρει... τούμπα το ματς από 1-0 σε 1-3, ήταν το δεύτερο γρηγορότερο στην ιστορία, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πίσω από τον Σαλάχ. Συγκεκριμένα ισοφάρισε στο 22', ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 24' και άνοιξε τη διαφορά στο 1-3 στο 29ο λεπτό.

𝟔 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝟒𝟑 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐒 🤯



The 𝙁𝘼𝙎𝙏𝙀𝙎𝙏 Champions League hat-trick since Mo Salah’s six-minute, 12-second effort in October 2022 ⚡ pic.twitter.com/7Fns51d6AF November 26, 2025

Μεσολάβησαν 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα μέχρι να το καταφέρει ενώ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που πετυχαίνει τέσσερα χατ-τρικ σε εκτός έδρας παιχνίδια.

Πάμε τώρα στο κομμάτι των τεσσάρων γκολ που πέτυχε. Μέχρι να το καταφέρει, μόνο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πετύχει τέσσερα τέρματα σε ένα ματς Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ στα χρονικά (στο Κύπελλο Πρωταθλητριών δηλαδή), ο Μπαπέ εντάχθηκε στη λίστα με τον Αλφρέντο Ντι Στέφανο και τον Φέρεντς Πούσκας.

Kylian Mbappe becomes the second Real Madrid player ever to score 4 goals in a single UCL game, joining his idol Cristiano Ronaldo 🔥



Real Madrid superstars 🤩 pic.twitter.com/TUPiCD8SaE — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2025

Επίσης, μπήκε σε ένα... κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει τόσα γκολ σε ένα παιχνίδι, καθώς μπήκε στη λίστα με τους Μάρκο φαν Μπάστεν, Σιμόνε Ιντσάγκι, Ντάντο Πρσό, Ρουντ φαν Νιστελρόι, Αντρίι Σεβτσένκο, Λιονέλ Μέσι, Μπαφετίμπι Γκομίς, Μάριο Γκόμεζ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Κριστιάνο Ρονάλντο, Σερζ Γκνάμπρι, Γιόζιπ Ίλιτσιτς, Ολιβιέ Ζιρού, Σεμπαστιάν Αλέ, Χάρι Κέιν.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Γάλλος μετά τον Ζιρού (2020) που πετυχαίνει τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι ενώ έφτασε τα εννιά γκολ σε πέντε αγώνες στο Champions League, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ για τη φετινή σεζόν.