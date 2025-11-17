29χρονος παίκτης του NFL δίνει μάχη για τη ζωή μετά από πυροβολισμό

Ο Κρις Μπόιντ, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιά στο Μανχάταν και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες χωρίς να έχει συλλάβει κάποιον ύποπτο.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο Κρις Μπόιντ των New York Jets στο NFL, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιά στο Μανχάταν και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 29χρονος παίκτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω κλήσης στο 911, που ανέφερε πυροβολισμούς στην περιοχή του πολυτελούς εστιατορίου Sei Less. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο περιπολικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος και η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με την CBS.

«Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση του Κρις Μπόιντ και προς το παρόν δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», δήλωσε εκπρόσωπος των Jets στο BBC.