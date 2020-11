Η Vans συνεχίζει να εξελίσσει τη συλλογή All-Weather MTE, παρουσιάζοντας τα νέα Sk8-Hi MTE 2.0 DX και UltraRange EXO Hi MTE

Συνδυάζοντας άνεση και απόδοση, η τεχνολογία της Vans, All-weather MTE, αναγνωρίζει ότι για την προστασία από τα στοιχεία της φύσης απαιτούνται και τα αντίστοιχα ανθεκτικά υλικά κατασκευής. Φέτος, η Vans παρουσιάζει υπερήφανα τις συλλογές Sk8-Hi MTE 2.0 DX και UltraRange EXO Hi MTE, δύο νέες επιλογές που διαθέτουν τεχνολογίες για εξαιρετική διαχείριση υγρασίας, διατήρηση θερμότητας και περισσότερη αντιολισθητική προστασία.

Από την αρχή της δημιουργίας του, το Sk8-Hi υπήρξε ένα ανθεκτικό, ευέλικτο και αγαπημένο παπούτσι, που γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του skateboarding. Τώρα, αυτό το κλασικό μοντέλο έχει επαναπροσδιοριστεί με ένα αδιάβροχο πάνω μέρος, ειδικό “easy on and off” βοήθημα στη γλώσσα και στη φτέρνα, καθώς και λαστιχένιο προστατευτικό των δαχτύλων στο μπροστινό μέρος, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Στο εσωτερικό διαθέτει Τεχνολογία Διατήρησης Θερμότητας MTE 360, που κρατάει τα πόδια στεγνά και ζεστά, ενώ με την προσθήκη UltraCush στο πέλμα και την ειδική επένδυση για τον αχίλλειο, τα πόδια παραμένουν άνετα όλη την ημέρα. H σκληρή MTE σόλα του μοντέλου ολοκληρώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών του SK8-Hi MTE 2.0 DX, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα 20 χρόνια καινοτόμου σχεδίασης της Vans για snow boots και προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση στο πάτημα. Το SK8-Hi MTE 2.0 DX είναι διαθέσιμο στους νέους συνδυασμούς χρωμάτων: apricot/black και blue block/marshmallow.

Χρησιμοποιώντας επίσης την τεχνολογία all-weather MTE 360, το UltraRange EXO Hi MTE πλέον προσφέρει καλύτερη διατήρηση θερμότητας και διαχείριση υγρασίας. Αυτά που κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο να ξεχωρίζει είναι το weather-treated πάνω μέρος του, μια επιπλέον στρώση για τη διατήρηση της θερμότητας μεταξύ της εξωτερικής σόλας και του πάτου του υποδήματος, καθώς και η ισοθερμική επένδυσή του. Επίσης, διαθέτει μια νέα co-molded εξωτερική σόλα με σχεδιασμό ανεστραμμένης Waffle λαβής στο πάτημα, κατασκευασμένη για να μεγιστοποιεί την αντιολισθητικότητα και την αντοχή, χωρίς να χάνει σε ελαφρότητα και ευελιξία. Το UltraRange EXO Hi MTE διατίθεται σε χρώμα navy και συνδυασμό χρωμάτων canteen/marshmallow.

Οι συλλογές Vans Sk8-Hi MTE 2.0 DX και UltraRange EXO Hi MTE είναι τώρα διαθέσιμες στα επίσημα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και Athens Metro Mall, στα νέα καταστήματα στο Golden Hall και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Nicosia Mall και το My Mall στην Κύπρο, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.