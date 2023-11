Θέλω να βλέπω μπάλα: Με τα γκολ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Αστέρα και ο Βόλος με τον Άρη, ματς με πολλές στοιχηματικές ευκαιρίες.

Βόλος - Άρης: Η ομάδα της Μαγνησίας θέλει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες του Άρη και να χτυπήσει στην άμυνα που έχει... θέματα. Η ομάδα του Ακη Μάντζιου από την άλλη, μετά την ήττα από τον Ατρόμητο, θέλει να βγάλει αντίδραση και να κυνηγήσει τη νίκη. Ενα ανοιχτό ματς που στο bet builder της Novibet θα πάμε με το over 2.5 γκολ, να σκοράρουν κι οι δύο ομάδες και over 7.5 κόρνερ με συνολική απόδοση 3.35!

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Οι κιτρινομπλέ έχουν αρκετές απουσίες σε όλες τις γραμμές. Ζουκάνοβιτς και Καρμόνα στην άμυνα, ο Μουνάφο στη μεσαία γραμμή κι ο Μπαρτόλο στην επίθεση μαζί με τον Σίτο. Από την άλλη, οι ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Καμαρά που είναι βασικός πυλώνας στον άξονα. Ενα ματς που ο Ολυμπιακός αναμένεται να... καθαρίσει έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του. Αξίζει να τονίσουμε ότι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ τα ματς ήταν over 2.5 στο Κολοκοτρώνης. Ετσι περιμένουμε να πάει και ο αγώνας της Κυριακής. Στο bet builder της Novibet θα πάμε με το over 2.5 γκολ, over 6.5 κόρνερ και over 3.5 κίτρινες κάρτες με απόδοση 2.9.

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι: Το ντέρμπι στην Αγγλία γίνεται την Κυριακή και η Τσέλσι υποδέχεται την πρωταθλήτρια Σίτι. Η ομάδα του Γκουαρδιόλα πραγματοποιεί ακόμα μια πολύ καλή σεζόν αποτελούν φαβορί για άλλο έναν τίτλο. Οι Μπλε προβληματίζουν μέχρι τώρα με την απόδοση τους, όμως προέρχονται από νίκη στο ντέρμπι με την Τότεναμ σε ματς που όμως ο αντίπαλος έπαιζε με παίκτες λιγότερους. Οι πολίτες έχουν την πολεμική μηχανή που ακούει στο όνομα Χάλαντ ενώ μεσοεπιθετικά πετούν φωτιές. Η Τσέλσι δεν δείχνει καμιά σταθερότητα φέτος στο Στάμφορντ Μπριτζ και η ομάδα του Γκουαρδιόλα θα βρει τις στιγμές της. Τo διπλό της Σίτι μαζί το over 2.5 προσφέρεται στο 2.75 στη Novibet και το επιλέγουμε.

Λάτσιο - Ρόμα: Πάμε και στο ντέρμπι της Ρώμης που πάντα τραβά τα βλέμματα στην Ιταλία. Η πρωτεύουσα φλέγεται και οι δύο μονομάχοι θα τα δώσουν όλα για να γίνουν τα αφεντικά της πρωτεύουσας. Η Λάτσιο βρίσκεται σε καλύτερο φεγγάρι και πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, ωστόσο και οι τζαλορόσι έχουν ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Ο Ιμόμπιλε και ο Λουκάκου σίγουρα θα δημιουργήσουν προβλήματα στους αντίπαλους αμυντικούς. Δεν θα είναι δύσκολο να βρουν και οι δύο ομάδες γκολ στο ντέρμπι. Η Ρόμα έχει την ψυχολογία στα ύψη μετά τη ανατροπάρα στις καθυστερήσεις κόντρα στη Λέτσε. Το goal/goal προσφέρεται στο 1.90 στη Novibet και είναι καλή επιλογή.