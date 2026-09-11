bwin και «Μαζί για το Παιδί» στηρίζουν το 4ο Γυμνάσιο Ιλίου με αθλητικό εξοπλισμό

Ένα χαμόγελο, μια μπάλα στον αέρα, μια ρακέτα στο χέρι! Η bwin προσφέρει στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου εξοπλισμό που γεμίζει τη σχολική καθημερινότητα με παιχνίδι, ομαδικότητα και χαρά.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η bwin, σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», προσφέρει νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου, ενισχύοντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό του σχολείου και εμπλουτίζοντας τις επιλογές των μαθητών για άσκηση και παιχνίδι.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της σταθερής συνεργασίας των δύο οργανισμών, με δράσεις που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες των παιδιών και στόχο να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν, μαθαίνουν και εξελίσσονται.

Στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου παραδόθηκε εξοπλισμός που καλύπτει διαφορετικές μορφές άθλησης:

Τραπέζι πινγκ πονγκ

Ρακέτες πινγκ πονγκ με μπάλες

Ρακέτες μπάντμιντον με μπάλες

Μπάλες βόλεϊ

Μπάλες μπάσκετ

Μπάλες ποδοσφαίρου

Φιλέ βόλεϊ

Η αξία αυτής της δυνατότητας δεν περιορίζεται στη σωματική άσκηση. Ο αθλητισμός στο σχολείο δημιουργεί ένα πεδίο όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα. Παράλληλα, μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι καλλιεργούνται η συνέπεια, ο σεβασμός στους κανόνες και στους άλλους, αλλά και η εξοικείωση με έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής.

Για την bwin, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική δράση στήριξης της σχολικής κοινότητας και της νέας γενιάς. Η επιλογή του αθλητισμού ως πεδίου κοινωνικής προσφοράς συνδέεται με τη διαχρονική σχέση της bwin με τον αθλητισμό και με τη φιλοσοφία της να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που μεταφράζονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά, να καλλιεργεί την ομαδικότητα και να δημιουργεί όμορφες εμπειρίες μέσα στη σχολική καθημερινότητα. Μέσα από τη σταθερή συνεργασία μας με το “Μαζί για το Παιδί”, επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές ανάγκες και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για άθληση και παιχνίδι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο νέος εξοπλισμός θα βρίσκεται καθημερινά στη διάθεση των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Ιλίου και ευχόμαστε να τον χαρούν και να τον αξιοποιήσουν στο έπακρο».

Η Επικεφαλής Ανάπτυξης Προγράμματος Ακριτικών Περιοχών του Μαζί για το Παιδί, Τατιάνα Μουλούλη ανέφερε σχετικά: «Στο Μαζί για το Παιδί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, που του δίνει χώρο να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να συμμετέχει. Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της καθημερινότητας, καθώς ενισχύει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Ευχαριστούμε θερμά την bwin για τη σταθερή εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της, που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε σε πραγματικές ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων και να δημιουργούμε ουσιαστικές ευκαιρίες για τα παιδιά».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Ιλίου, κα Ζαχαρούλα Μαμμή πρόσθεσε: «Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά και με καινούριο αθλητικό υλικό υποστήριξης ποικίλων σχολικών αθλημάτων για τους μαθητές/-τριες του σχολείου μας. Ευχαριστούμε θερμά το Μαζί για το Παιδί και την bwin για την ευγενική πρωτοβουλία τους».

Η δράση στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου έρχεται να προστεθεί στις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιήσει η bwin και το «Μαζί για το Παιδί» στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους, με κοινό προσανατολισμό τη στήριξη της νέας γενιάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία», στο πλαίσιο του οποίου έχουν αναβαθμιστεί συνολικά 15 αθλητικά γήπεδα, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες άθλησης για παιδιά και τοπικές κοινότητες. Από την αναβάθμιση αθλητικών χώρων στο πλαίσιο του προγράμματος «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία» μέχρι τη σημερινή προσφορά αθλητικού εξοπλισμού, κοινός στόχος παραμένει η κάλυψη πραγματικών αναγκών και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών άθλησης για τα παιδιά.



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