Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει την εποπτεία και διαχείριση του Ολυμπιακού Μουσείου της Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διεθνούς παρουσίας και της θεσμικής της αποστολής στον ελληνικό αθλητισμό, προχωρά στην υλοποίηση δύο σημαντικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τον ρόλο της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέφανου Χανδακά, αποφασίστηκε η έναρξη των διαδικασιών για την υπαγωγή του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης στην εποπτεία και διαχείριση της ΕΟΕ. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση της Ολυμπιακής κληρονομιάς της χώρας, στη διαφύλαξη των αξιών του Ολυμπισμού και στη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητικής ιστορίας, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά και την ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία, για πρώτη φορά στην ιστορία, γραφείου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο του Ολυμπιακού Μουσείου. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά την ΕΟΕ στον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως στους αθλητές.

Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και θα αποτελείται από Έλληνες παράγοντες που έχουν ενεργή συμμετοχή στα διοικητικά όργανα των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Αποστολή της νέας Επιτροπής θα είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΕΟΕ, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, καθώς και η προώθηση της ελληνικής εκπροσώπησης στους διεθνείς αθλητικούς θεσμούς. Παράλληλα θα αναλάβει την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον χώρο του αθλητισμού και τη διαμόρφωση προτάσεων και πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια και το διεθνές αποτύπωμα του ελληνικού αθλητισμού.

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη βούλησή της να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση του Ολυμπιακού Κινήματος, στην προστασία της ολυμπιακής κληρονομιάς και στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ελληνικού αθλητισμού, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για το μέλλον.