Μαρτίνς, Λέτο και στο βάθος ο Αλμέιδα για το τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός βλέπει άλλη μία ποδοσφαιρική σεζόν να τελειώνει χωρίς κάποιον τίτλο και με την εικόνα του να μην είναι αυτή που περιμένουν να δουν οι οπαδοί του.

Η εμφάνιση της ομάδας στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και η ήττα με 2-0 δημιούργησε προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου.

Το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας μοιάζει πλέον αβέβαιο και δεν αποκλείεται ο Ισπανός τεχνικός να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν μεν να μπουν στα play offs και έφτασαν ως τους «16» του Europa League αλλά ο Μπενίτεθ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το πρόσωπο του.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα ονόματα των πιθανών αντικαταστατών του και το φαβορί προκαλεί… έκπληξη.

Το τριφύλλι φαίνεται ότι εξετάζει την επιλογή του Πέδρο Μαρτίνς προκειμένου να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή της ομάδας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συνδέσει το όνομα του με τον Ολυμπιακό στον οποίο βρέθηκε για τέσσερα χρόνια (2018 – 2022), κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

Επί των ημερών του οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το να γίνει ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού προσφέρεται σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

Ο δεύτερος επικρατέστερος δεν είναι άλλος από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντινός αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο στρατόπεδο των «πράσινων» και ιδιαίτερα στον κόσμο.

Ο ίδιος έχει δείξει αρκετά καλό έργο στην Κηφισιά, την οποία ανέβασε στη Super League και κάνει προσπάθεια για να την κρατήσει στην κατηγορία.

Το να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, ως προπονητής αυτή τη φορά, βρίσκεται σε απόδοση 3.00 στη Novibet.

Ακόμη ένα γνώριμο όνομα στη λίστα είναι αυτό του Ματίας Αλμέιδα. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ απολύθηκε από τη Σεβίλλη, ξέρει πολύ καλά την Ελλάδα και έχει κατακτήσει ένα νταμπλ με την Ένωση.

Στην πρώτη του χρονιά στη Νέα Φιλαδέλφεια παρουσίασε ένα ελκυστικό σύνολο και το να αναλάβει τον Παναθηναϊκό είναι σε απόδοση 4.00 στη Novibet.

Βέβαια δεν αποκλείεται ο Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίσει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και να παραμείνει στον «πράσινο» πάγκο.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει το ελαφρυντικό ότι ανέλαβε την ομάδα μεσούσης της σεζόν και δεν έχει δουλέψει με το υλικό που θα ήθελε. Σε απόδοση 7.00 η παραμονή του στον Παναθηναϊκό.

Ο μεγάλος στόχος πριν δύο χρόνια ήταν ο Μαουρίτσιο Σάρι. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ό,τι χρειαζόταν στον Ιταλό για να τον φέρει στην Ελλάδα, αλλά ο ίδιος προτίμησε να συνεχίσει στη Serie Α.

Οι «πράσινοι» στράφηκαν έπειτα στον Ντιέγκο Αλόνσο αλλά το όνομα του Σάρι παραμένει ακόμα στο προσκήνιο. Το να γίνει ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε απόδοση 9.00.

