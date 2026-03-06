Η υπεροχή στο 4…και τα σουτ που δεν μπαίνουν!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για το μεγάλο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις ήττες τους στην προηγούμενη «στροφή» της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν αρκετά στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις αλλά στο τέλος «λύγισαν» από την πίεση και τις απουσίες και ηττήθηκαν με 99-94 μετά από δύο παρατάσεις.

Από τη στιγμή που οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έμειναν εκτός αποστολής, ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο στην επίθεση της ομάδας. Ο Γάλλος άσος πέτυχε 32 πόντους, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν έφυγε νικητής από τη Λιθουανία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Μιλουτίνοφ να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, όμως είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Βεζένκφο και Γουόκαπ. Το Under 167.5 Πόντοι στην αναμέτρηση είναι σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε ανεβασμένη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, όμως γνώρισε μία αναπάντεχη εντός έδρας ήττα από την Παρί με 104-99.

Το γεγονός ότι δέχτηκε πάνω από 100 πόντους χωρίς παράταση στην έδρα τους, δείχνει και την εικόνα που είχαν οι παίκτες του Αταμάν στην άμυνα. Αυτό είναι κάτι που θέλει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο ΣΕΦ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε 27 πόντους απέναντι στους Γάλλους και στο τέλος έχασε την ευκαιρία να δώσει ακόμα και τη νίκη στην ομάδα του.

Απέναντι στον Ολυμπιακό και με τον Βεζένκοφ να είναι εκτός απροόπτου εκτός, ο Αμερικανός θα πάρει και πάλι αρκετές προσπάθειες. Το να σκοράρει Over 15.5 Πόντους βρίσκεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Οι απουσίες μπορεί να παίξουν ρόλο στην αναμέτρηση καθώς πέρα από τον Ολυμπιακό, προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός. Ο Ρισόν Χολμς δεν προπονήθηκε την Τετάρτη και είναι αμφίβολος, ενώ επέστρεψε κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις ο Ματίας Λεσόρ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



