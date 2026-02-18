Πόσο εύκολο είναι να σας «χακάρουν»; Το κουίζ που αποκαλύπτει την αλήθεια.

Πιστεύετε ότι ο κωδικός σας είναι όντως "άπιαστος" ή ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα email-απάτη με την πρώτη ματιά;

Στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον θέμα των ειδικών, αλλά δική μας καθημερινή υπόθεση. Ετοιμάσαμε ένα γρήγορο και διασκεδαστικό κουίζ για να δείτε στην πράξη πόσο καλά προστατεύετε τα δεδομένα σας. Εσείς, πόσο "safe" είστε τελικά;»

Loading...

Ποιο ήταν το σκορ σου;

Ολοκλήρωσες το τεστ; Ήρθε η ώρα για την ετυμηγορία:

Αν έκανες το απόλυτο 9/9: Συγχαρητήρια! Είσαι ένας πραγματικός Cyber-Hero. Οι γνώσεις σου είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και το ψηφιακό σου αποτύπωμα είναι πιο ασφαλές από ποτέ. Συνέχισε έτσι και μην επαναπαύεσαι - οι hackers δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσονται!

Αν το σκορ σου είναι 8/9 ή λιγότερο: Μην ανησυχείς, δεν είσαι ο μόνος. Ο κόσμος της κυβερνοασφάλειας αλλάζει καθημερινά και ακόμα και μια μικρή απροσεξία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Σήμερα όμως έμαθες κάτι καινούργιο! Κράτα τις σημειώσεις σου, έλεγξε ξανά τις ερωτήσεις που έχασες και θυμήσου: Η ασφάλεια ξεκινάει από την ενημέρωση.