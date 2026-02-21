Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Η COSMOTE TV κάλυψε ζωντανά τη λαμπερή βραδιά των βραβείων

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και δυνατές στιγμές, οι πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο, μοιράζοντας χαμόγελα, ευχαριστίες και έμπνευση.

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, συγκεντρώνοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς.

Η COSMOTE TV κάλυψε ζωντανά ολόκληρη τη διοργάνωση, μεταφέροντας στους τηλεθεατές κάθε στιγμή της λαμπερής εκδήλωσης. Από το ξεχωριστό pre-show μέχρι και την τελευταία απονομή, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εμπειρία των Gazzetta Awards σε πραγματικό χρόνο, με πλήρη τηλεοπτική κάλυψη και υψηλής ποιότητας παραγωγή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το red carpet, το οποίο φέτος, στο πλαίσιο του δημιουργικού concept της διοργάνωσης, μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό sapphire blue χαλί. Εκεί, αθλητές, αθλήτριες και εξέχουσες προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο έκαναν τις εμφανίσεις τους, μιλώντας αποκλειστικά στην COSMOTE TV πριν από την έναρξη της τελετής. Το pre-show φιλοξένησε όλους τους καλεσμένους, αποτυπώνοντας τον παλμό και την προσμονή της βραδιάς.

Τα Gazzetta Awards, αποτελούν μια συνάντηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος του ελληνικού αθλητισμού, όπου θρύλοι, ενεργοί πρωταγωνιστές και νέα ταλέντα μοιράζονται την ίδια σκηνή. Με τη ζωντανή κάλυψη της COSMOTE TV, η εμπειρία αυτή έφτασε σε κάθε σπίτι, αναδεικνύοντας τη σημασία και τη δυναμική του θεσμού.