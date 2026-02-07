Πλαφόν στις ανανεώσεις Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι για τη νέα σεζόν βάζει η Ρόμα, και θα υπάρξουν είτε μειώσεις είτε… διαζύγιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Η Ρόμα θέτει πλαφόν στους μισθούς για την επόμενη σεζόν, καθώς στόχος των Τζιαλορόσι είναι τα συμβόλαια των παιτών να περιοριστούν περίπου στο 60% των εσόδων. Έτσι, οι συζητήσεις για τις ανανεώσεις των Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι θα γίνουν μόνο με… έκπτωση και κανένας από τους δύο δεν θα παίρνει πάνω από 4 εκατ. ευρώ, αλλιώς το αντίο είναι δεδομένο.

Ο Πελεγκρίνι, που φέτος βλέπει τις απολαβές του να φτάνουν περίπου 7 εκατ. μαζί με τα μπόνους, και ο Ντιμπάλα, με 8,5 εκατ. Οι μειώσεις είναι απαραίτητες για να κρατηθεί το μισθολόγιο γύρω στο 60% των εσόδων, σύμφωνα με το οικονομικό πλάνο της Ρόμα, ειδικά όσο η ομάδα δεν επιστρέφει στην Champions League.

Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύμματος οι Ζέκι Τσελίκ και Στεφάν Ελ Σααράουι έχουν επίσης συμβόλαια που λήγουν. Ο Τσελίκ ζητά αύξηση σχεδόν διπλάσια από τα 2 εκατ. που παίρνει ενώ ο Ελ Σααράουι φαίνεται έτοιμος να δεχτεί μείωση πάνω από 50% για να παραμείνει.

Σύμφωνα με τον Κλάουντιο Ρανιέρι, ο οπιίος μίλησε για τις πιθανές ανανεώσεις των Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι: «Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παίκτες έχουν ήδη μιλήσει με τη διοίκηση. Αλλά για την επιβίωση του συλλόγου πρέπει να μειώσουμε το μισθολόγιο. Δεν είναι θέμα ότι η ομάδα δεν θέλει, αλλά πρέπει να μειωθεί. Αν υπάρξει συμφωνία, καλώς. Διαφορετικά, θα χωριστούμε».