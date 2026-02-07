Ρόμα: Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι ανανεώσεις μόνο με… έκπτωση
Η Ρόμα θέτει πλαφόν στους μισθούς για την επόμενη σεζόν, καθώς στόχος των Τζιαλορόσι είναι τα συμβόλαια των παιτών να περιοριστούν περίπου στο 60% των εσόδων. Έτσι, οι συζητήσεις για τις ανανεώσεις των Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι θα γίνουν μόνο με… έκπτωση και κανένας από τους δύο δεν θα παίρνει πάνω από 4 εκατ. ευρώ, αλλιώς το αντίο είναι δεδομένο.
Ο Πελεγκρίνι, που φέτος βλέπει τις απολαβές του να φτάνουν περίπου 7 εκατ. μαζί με τα μπόνους, και ο Ντιμπάλα, με 8,5 εκατ. Οι μειώσεις είναι απαραίτητες για να κρατηθεί το μισθολόγιο γύρω στο 60% των εσόδων, σύμφωνα με το οικονομικό πλάνο της Ρόμα, ειδικά όσο η ομάδα δεν επιστρέφει στην Champions League.
Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύμματος οι Ζέκι Τσελίκ και Στεφάν Ελ Σααράουι έχουν επίσης συμβόλαια που λήγουν. Ο Τσελίκ ζητά αύξηση σχεδόν διπλάσια από τα 2 εκατ. που παίρνει ενώ ο Ελ Σααράουι φαίνεται έτοιμος να δεχτεί μείωση πάνω από 50% για να παραμείνει.
Σύμφωνα με τον Κλάουντιο Ρανιέρι, ο οπιίος μίλησε για τις πιθανές ανανεώσεις των Ντιμπάλα και Πελεγκρίνι: «Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παίκτες έχουν ήδη μιλήσει με τη διοίκηση. Αλλά για την επιβίωση του συλλόγου πρέπει να μειώσουμε το μισθολόγιο. Δεν είναι θέμα ότι η ομάδα δεν θέλει, αλλά πρέπει να μειωθεί. Αν υπάρξει συμφωνία, καλώς. Διαφορετικά, θα χωριστούμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.