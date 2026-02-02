    All Star Game: Αυτοί είναι οι αναπληρωματικοί

    Νίκος Καρφής
    Λεμπρόν

    Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα είναι αναπληρωματικοί στο All Star Game.

    Συμπληρώθηκε το παζλ για το All Star Game του ΝΒΑ. Πλέον γνωρίζουμε και τους αναπληρωματικούς.

    Από την Ανατολή είναι οι Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Νόρμαν Πάουελ (Χιτ), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς).

    Από τη Δύση οι Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Ντένι Άβντια (Μπλέιζερς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς), Αντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ) και Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς).

    Οι βασικοί είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα. Για την Ανατολή οι Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι οι: Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), Κέιντ Κάνινγχαμ (Πίστονς) και Ταϊρίς Μάξι (Σίξερς).

     

    Για τη Δύση Λούκα Ντόντσιτς (Λέικερς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).

    Φέτος πάντως θα έχουμε ματς Team World κόντρα σε Αμερικανούς παίκτες, αφήνοντας στην άκρη το Ανατολή vs Δύση.

    @Photo credits: NBA/Getty Images
       

