Από τον πόλεμο της Ουκρανίας, τον φόβο και την αβεβαιότητα, ο Τρούμπιν κράτησε ζωντανό το όνειρό του και έχει κάνει όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο να μιλάει για αυτόν.

Μια στροφή πριν το φινάλε, η Μπενφίκα βρισκόταν στην 29η θέση και εκτός συνέχειας του Champions League. Την τελευταία αγωνιστική, οι Αετοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήθελε την νίκη για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16». Στο «Ντα Λουζ», σε ένα αδιανόητο παιχνίδι, ο τερματοφύλακας, Ανατόλι Τρούμπιν της…χάλασε τα σχέδια στο 90’+8’. Με δική του κεφαλιά σημείωσε το τελικό 3-2 και κράτησε την ομάδα του ζωντανή στα play-offs, γκρεμίζοντας παράλληλα τους Μερένγκες από την οκτάδα.

Ο Τρούμπιν έγινε ο 5ος τερματοφύλακας που σκοράρει στην ιστορία του Champions League και ο πρώτος που το καταφέρνει ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με το γκολ αυτό λύτρωσε την ομάδα του την ύστατη στιγμή, αν και ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί ότι χρειαζόταν ακόμη μόνο ένα τέρμα για την μεγάλη ανατροπή: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι χρειαζόμασταν, μου έλεγαν ‘’ένα, ένα’’ και εγώ σκεφτόμουν ''τι;''. Μετά είδα τους πάντες να μου λένε να ανέβω, μπήκα μες στην περιοχή και δεν..ξέρω τι να πω. Τρελή στιγμή, είναι η πρώτη φορά που σκοράρω, απίστευτο»

.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον εκθείασε μετά τη λήξη της αναμέτρησης επισημαίνοντας ότι ήξερε τι είναι ικανός να κάνει ο ποδοσφαιριστής του, ενώ πριν λίγο καιρό είχε φτάσει πολύ κοντά στο να σκοράρει κόντρα στην Πόρτο. Η μοίρα τελικά του επιφύλασσε μια σπουδαιότερη στιγμή, ένα γκολ που σημαίνει πολλά περισσότερα και σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Από το Ντόνετσκ στη Λισαβόνα

Ο 24χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2019. Το 2020 πραγματοποίησε και την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League, κόντρα στη…Ρεάλ Μαδρίτης, όπου και τότε είχε πανηγυρίσει την νίκη με 3-2 στο «Μπερναμπέου». Η πορεία του ήταν ανοδική, τραβώντας το βλέμματα των μεγάλων ομάδων πάνω του μέχρι που το 2023, η Μπενφίκα τον έκανε δικό της.

Πριν γίνει όμως κάτοικος Λισαβόνας, ο «Ουκρανός Κουρτουά», όπως τον αποκαλούσαν στην ομάδα λόγω του ύψους του, είχε να διαχειριστεί το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή. Διένυε χιλιόμετρα για προπονήσεις και αγώνες χωρίς η ομάδα να έχει σταθερή βάση, με την ανασφάλεια για το μέλλον και με σοβαρό ενδεχόμενο τη διάλυση του συλλόγου. Ο πόλεμος ανάγκασε τον Τρούμπιν να αφήσει την πόλη του, το Ντόνετσκ και την οικογένειά του για το Κίεβο προκειμένου να συνεχίσει να παλεύει για τους στόχους του ακόμη κι αν δίπλα του έσκαγαν βόμβες. Την ίδια στιγμή, η καταστροφή της Μαριούπολης ήταν ένα ακόμη βαθύ τραύμα, καθώς μαζί της χάθηκε και ένα ολόκληρο κομμάτι παιδικών αναμνήσεων.

Η προσαρμογή του στην Πορτογαλία δεν ήταν εύκολη, αλλά ήξερε ότι ήταν αυτό που χρειαζόταν για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Aπό τα άδεια γήπεδα της Σαχτάρ, μια ομάδα που πάλευε κάτω από την σκιά και τα συντρίμμια του πολέμου, βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» με χιλιάδες κόσμο να υποστηρίζει την ομάδα και να την ακολουθεί παντού. Η διαδρομή αυτή τον οδήγησε στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως η χθεσινή που έχει αναμφισβήτητα το δικό του αποτύπωμα.