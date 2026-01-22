Europa League: Παιχνίδι υπομονή για ΠΑΟΚ και Μπέτις στην Τούμπα, με διπλό κίνητρο ο Παναθηναϊκός στη Βουδαπέστη

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League.

Διπλό ελληνικό... μέτωπο στις αποψινές αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην Τούμπα (19:45) και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ουγγαρία απέναντι στη Φερεντσβάρος (22:00). Ιδιαίτερα κρίσιμα παιχνίδια, που εν πολλοίς θα κρίνουν και το βαθμολογικό πλασάρισμα των δύο ομάδων.

Με ρεκόρ 2Ν-3Ι-1Η και γκολ 13-10, ο ΠΑΟΚ είναι στην 18η θέση με εννέα βαθμούς. Στο -4 από την οκτάδα και το +2 από την 25η θέση. Ο «Δικέφαλος» με νίκη κόντρα στους «βερδιμπλάνκος» είναι 100% στα playoffs και διατηρεί ελπίδες για την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι σε εξαιρετική κατάσταση με την έλευση του νέου έτους. Πήρε σπουδαία εκτός έδρας πρόκριση επί του Ολυμπιακού για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το 3-0 επί του ΟΦΗ τον έφερε συγκάτοικο με την ΑΕΚ στην κορυφή της Stoiximan Super League. Sold out η αναμέτρηση, προπονήθηκε και είναι κανονικά διαθέσιμος ο Κωνσταντέλιας.

Αήττητη η Μπέτις στη διοργάνωση και στην 4η θέση της κατάταξης, μετράει 4Ν-2Ι-0Η και 11-4 στον συντελεστή τερμάτων. Σκληρή ομάδα, αρέσκεται στο να ελέγχει τον ρυθμό και δεν παίρνει πολλά ρίσκα στο χορτάρι. Σε καλή κατάσταση το σύνολο του Πελεγκρίνι, όπως έδειξε στο 2-1 επί της Έλτσε για το Copa del Rey και το 2-0 κόντρα στη Βιγιαρεάλ για το πρωτάθλημα. Είναι στην 6η θέση της La Liga και παλεύει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φτάνει στην αναμέτρηση της Τούμπας με πολλά προβλήματα, καθώς είναι εκτός οι Φίρπο, Ίσκο, Μπεγερίν, Κούτσο, Μπακαμπού, ενώ οι Άντονι και Ελζαζουλί είναι εξαιρετικά αμφίβολοι.

Αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι σε μια πρώτη ανάγνωση. Ο ΠΑΟΚ έχει μομέντουμ, παίκτες σε τοπ φόρμα και δεδομένα το γήπεδο θα... βράζει. Η Μπέτις διαθέτει συνοχή, ξεκάθαρο προσανατολισμό και πολλή υπομονή στο παιχνίδι της.

Στη Βουδαπέστη δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Φερεντσβάρος. Οι Μαγυάροι μαζί με τις Μπέτις, Βικτόρια Πλζεν και Φράιμπουργκ είναι στις τέσσερις αήττητες ομάδες της διοργάνωσης. Με ρεκόρ 4Ν-2Ι-0Η και γκολ 11-6, καταλαμβάνουν την 6η θέση της κατάταξης. Ισχυρό το κίνητρο της Φερεντσβάρος για την απευθείας πρόκριση στους 16, όμως το γεγονός πως είναι δίχως επίσημο ματς από τα μέσα Δεκέμβρη δημιουργεί ερώτημα για την αγωνιστική της κατάσταση. Κυρίως από τη στιγμή που σε τρία φιλικά στο διάστημα 10-15 Ιανουαρίου είχε δύο ήττες (Χόλσταϊν Κιελ, Ραπίντ Βιέννης) και μια ισοπαλία (Μίντιλαντ). Έχασε τον φορ Βάργκα που πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ και αναπλήρωσε το κενό με τον Κροάτη φορ Κοβάτσεβιτς της Τσέλιε. Ωστόσο ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αντίθετα διαθέσιμος είναι π Ολλανδός επιθετικός, Έλτον Ακολάτσε.

Με 3Ν-1Ι-2Η και γκολ 9-7, οι «πράσινοι» είναι στην 15η θέση της League Phase με 10 βαθμούς, όσους και οι Πλζεν, Γκενκ και Ερυθρός Αστέρας. Στο -3 από την 8η θέση και το +3 από την 25η, ο Παναθηναϊκός έχει διπλό κίνητρο στη Βουδαπέστη. Να εξασφαλίσει τουλάχιστον την πρόκριση του στα playoffs αλλά και να διατηρηθεί στο κόλπο της οκτάδας. Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας η ομάδα του Μπενίτεθ, με το 3-0 επί του Άρη, ωστόσο η βαριά ήττα με σκορ 4-0 από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα έφερε ξανά προβληματισμό στο «πράσινο» στρατόπεδο. Τσάβες, Παντελίδης και Τετέ που αποκτήθηκαν πρόσφατα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο εκτός συνόρων δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο. Το ερώτημα είναι η πνευματική του ετοιμότητα. Η Φερεντσβάρος είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα και στηρίζεται πολύ στο physical game.

