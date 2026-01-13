Ο Κιλιάν Μπαπέ ρίσκαρε παρά τον τραυματισμό του και επέμενε να αγωνιστεί στο Clasico του Super Cup για να σώσει το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζοντας τον θαυμασμό του προς τον Βάσκο τεχνικό.

Όπως αποκάλυψε η «L'Equipe», ο Γάλλος σταρ ήξερε ότι σε περίπτωση ήττας από την Μπαρτσελόνα στο ισπανικό Super Cup στη Τζέντα, o Αλόνσο θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου, όπως και συνέβη. Για αυτό τον λόγο και παρά τον τραυματισμό του στο γόνατο, που θα τον κρατούσε μακριά από το χορτάρι μέχρι τις 21 Γενάρη, ο Μπαπέ ήθελε να παίξει στον μεγάλο τελικό για να σώσει και το μέλλον του προπονητή του.

Ο Γάλλος επιθετικός απουσίασε από τον ημιτελικό κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν γινόταν να απουσιάζει από το Clasico του Super Cup. Μπήκε ως αλλαγή μετά το γκολ του Ραφίνια που έδωσε το προβάδισμα με 3-2 στους Μπλαουγκράνα, αποτέλεσμα που έκρινε και τον αγώνα, ενώ λίγα λεπτά μετά δέχτηκε ένα σκληρό τάκλιν από τον Ντε Γιονγκ.