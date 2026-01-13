Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αντέδρασε μετά τα όσα γράφτηκαν αναφορικά με τη σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτέλεσε παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε λίγους μήνες, με πολλά να γράφονται για τη σχέση του Ισπανού προπονητή με τους ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας. Μέσα όπως το Athletic και το ESPN κατέταξαν τον Τζουντ Μπέλιγχαμ ανάμεσα σε αυτούς που δεν τα πήγαιναν καλά μαζί του, κάτι που έφερε την αντίδραση του Άγγλου.

Μέσω της προσωπικής του εφαρμογής, JB5, ο ποδοσφαιριστής των Μερένγκες έκανε λόγο για «σκ@@ά» και «κλόουν», ζητώντας να αναληφθούν ευθύνες για «καταστροφική παραπληροφόρηση».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Μέχρι τώρα άφησα πολλά από αυτά να περάσουν, πάντα ελπίζοντας πως η αλήθεια θα λάμψει. Αλλά ειλικρινά, τι σωρός από σκ@@ά. Πραγματικά λυπάμαι για τους ανθρώπους που κρέμονται από κάθε λέξη που λένε αυτοί οι κλόουν και οι... πηγές τους. Μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε, κάθε τόσο όλοι αυτοί πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τον διαμοιρασμό καταστροφικής παραπληροφόρησης για τα κλικ και την ίντριγκα».