Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια: Βγαίνει μπροστά ο Ναν

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Εν μέσω αγωνιστικού ντεφορμαρίσματος, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να γυρίσει τον προσωπικού του διακόπτη με νίκη απέναντι στη συμπαγή Βίρτους Μπολόνια του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Σε ένα κρίσιμο σημείο για την πορεία του στη σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αποβάλλει το συναισθηματικό φορτίο των δύο αποτυχημένων αποτελεσμάτων. προχωρώντας με στόχο την αναρρίχηση του στη βαθμολογία και το καλύτερο πλασάρισμα ανάμεσα στον ανταγωνισμό. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν μια καλοπροπονημένη ομάδα όπως η Βίρτους η οποία έχει άριστη τακτική κατεύθυνση και βασίζεται στον physical χαρακτήρα της άμυνας. Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με την Αρμάνι ήταν απογοητευτική όμως οι παίκτες του κόουτς Άταμαν έχουν την ποιότητα για να επιστρέψουν.

To πλάνο των γηπεδούχων στη συγκεκριμένη αναμέτρηση βασίζεται στο να επιβάλλουν έναν γρήγορο ρυθμό από την αρχή, χτυπώντας τους Ιταλούς στο ανοιχτό γήπεδο. Η Βίρτους διαθέτει μια εξαιρετική σετ άμυνα όμως υστερεί όταν καλείται να αναχαιτίσει τις αντίπαλες επιθέσεις στο transition. Παράλληλα έχει ροπή στο λάθος και είναι δεδομένο πως οι γηπεδούχοι θα πιέσουν τη μπάλα για να το εκμεταλλευτούν. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει έξτρα κατοχές και πόντους στον αιφνιδιασμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η τριάδα Σορτς- Ναν - Όσμαν, θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, είναι σαφές ότι η άμυνα των πρασίνων μακριά από τη μπάλα θα παίξει κομβικό ρόλο. Η Βίρτους διαθέτει παίκτες όπως ο Μόργκαν, ο Τζάλοου, ο Νιανγκ και ο Άλστον που μπορούν να χτυπήσουν μέσα από off-screen δράσεις ή κοψίματα προς το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δουλειά σε αυτούς τους τομείς και απέναντι στο σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς οφείλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος.

Το σύνολο του Εργκιν Αταμαν πρέπει να ξεπεράσει πρώτα το ψυχολογικό εμπόδιο που πλέον υπάρχει μπροστά του και να αρχίσει να εκτελεί σωστά πράγματα που μέχρι πρότινος θεωρούσε δεδομένα. Η Βίρτους Μπολόνια είναι σκληροτράχηλη και μπορεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια κλειστή μάχη, εφόσον οι πράσινοι δεν στραφούν σε σχήματα με έμφαση στο αμυντικό κομμάτι.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

