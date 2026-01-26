Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποθέωσε τα... καμώματα του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει... γυρίσει τον διακόπτη τις τελευταίες 10 ημέρες, από τότε δηλαδή που ανέλαβε το «τιμόνι» της ο Μάικλ Κάρικ, ως υπηρεσιακός και διάδοχος του Ρούμπεν Αμορίμ.

Μετά την εντός έδρας νίκη στο ντέρμπι με τη Σίτι (2-0, 17/1), οι ''Red Devils'' νίκησαν και την Άρσεναλ με 2-3 μέσα στο «Έμιρεϊτς», βάζοντας ξανά φωτιά στη μάχη του τίτλου και στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Φυσικά, στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι ο Κάρικ, καθώς είναι εμφανές πως οι ποδοσφαιριστές του παρουσιάζονται πολύ περισσότερο συγκεντρωμένοι και «παθιασμένοι», συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα υπό τις οδηγίες του Αμορίμ. Ο άλλοτε χαφ της Γιουνάιτεντ τόνισε πως υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά να γίνει, όμως ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν δίστασε να τον αποθεώσει.

Στην εκπομπή του, ''The Wayne Rooney Show'' ο... κάποτε συμπαίκτης του Κάρικ με τα κόκκινα του Μάντσεστερ, εξήγησε πως η δουλειά του (σσ Κάρικ) είναι απίθανη, ακόμη και αν μιλάμε για κάτι λιγότερο από δυο εβδομάδες. Στη συνέχεια μάλιστα, είπε πως αυτό που απλώς έκανε ο 44χρονος τεχνικός είναι να «βάλει» και πάλι ενότητα και μια συγκεκριμένη εστίαση στους ποδοσφαιριστές του, κάτι που δεν υπήρχε επί Αμορίμ.

«Η αλλαγή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια περίοδο δύο αγώνων είναι απίστευτη. Ο Μάικλ και οι προπονητές του αξίζουν πολλούς επαίνους γι' αυτό. Απλώς βάζουμε μια νοοτροπία στους παίκτες και μια εστίαση, και μια ενότητα σε αυτούς, κάτι που, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είδαμε υπό τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήγε εκεί πιστεύοντας ότι μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά πάντα ένιωθες ότι είχαν καλό έλεγχο του παιχνιδιού. Η Άρσεναλ ξεκίνησε καλά. Και μετά, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε με ένα γκολ, η αντίδραση ήταν εξαιρετική. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άξιζε τη νίκη.

Υπάρχει μια ηρεμία σε αυτό το μέρος. Παρακολουθούσα τους παίκτες κάτω των 16 ετών το Σάββατο το πρωί και ήταν όλοι εκεί ξανά. Ο Μάικλ Κάρικ ήταν εκεί, ο Στιβ Χόλαντ, ο Τζέισον Γουίλκοξ, όλοι οι προπονητές ήταν εκεί και ούτω καθεξής, για τα οποία με έχετε ακούσει να μιλάω πολύ, αυτή η σύνδεση με την ακαδημία. Αυτό που είδα, όχι μόνο από τον Μάικλ, αλλά και από τους άλλους προπονητές, όπως και τον Τζόνι Έβανς, είναι μια πραγματική ηρεμία και μια πίστη.

Ο Μάικλ μου είπε πόσο καλοί ήταν οι παίκτες και ένιωσε ότι έπρεπε να σταματήσει νωρίς την προπόνηση επειδή ήταν τόσο καλοί και ήθελε να το ''καταπιεί''. Και αυτό αποδείχθηκε σήμερα. Μια απολύτως απίστευτη απόδοση».