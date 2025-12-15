«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την κατάταξη των ομάδων πριν τα playoff

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στην Αγία Παρασκευή, στο καφέ «Sportify» για μία ακόμη μια αναμέτρηση με το Άρης - Ολυμπιακός.

Ποιό θα είναι το τελικό σκορ του αγώνα και ποιά θα είναι κατάταξη των ομάδων πριν τα playoff;

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: