«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την κατάταξη των ομάδων πριν τα playoff
Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.
Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στην Αγία Παρασκευή, στο καφέ «Sportify» για μία ακόμη μια αναμέτρηση με το Άρης - Ολυμπιακός.
Ποιό θα είναι το τελικό σκορ του αγώνα και ποιά θα είναι κατάταξη των ομάδων πριν τα playoff;
Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:
