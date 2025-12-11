Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Ανατολή Ιωαννίνων, επέλεξε το στοίχημά «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 8 αγώνες από τη La Liga, την πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, της Τουρκίας και της Πολωνίας και τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας, έπαιξε το σύστημα 5- 6-7-8 και κέρδισε 57.769,76 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στο Quintè+ από την 1η ιπποδρομία του Deauville ένας νικητής κέρδισε 9.849 ευρώ.
