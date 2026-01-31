Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ οι Γκριν και Γκαλβάν αποχώρησαν από τα «λιοντάρια».

Ο Πανσερραϊκός έχει μια δύσκολη αποστολή μπροστά του για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Τα «λιοντάρια» έχουν αρκετές απουσίες. Εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Μπρούκς, Ομεονγκά, Καλίνιν, Λύρατζης, ο Ρικέλμε που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση, οι τραυματίες Σοφιανός και Ουαγκέ και οι Ρουμιάντσεβ, Πουρλιοτόπουλος.

Όπως ενημέρωσε το κλαμπ των Σερρών, παρελθόν αποτελούν πλέον από την ομάδα οι Αντρέ Γκριν και Μπράιαν Γκαλβάν, καθώς έφτασαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού: Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Χάβος, Ντε Μάρκο, Κοσμίδης, Τσαγκαράκης, Σαλάμ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Τόλιος, Ριέρα, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν, Τειχειρα, Μπιλέ.