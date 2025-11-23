ΠΑΟΚ: Ποιοι δύο παίκτες απασχολούν την ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί το deal
Μπορεί τις τελευταίες ώρες να έχουν προκύψει κάποια κολλήματα σχετικά με την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την αρχή της εποχής Τέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ του Δικεφάλου, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ήδη έχουν γίνει προχωρημένες επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα ολοκληρωθεί το deal.
Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ της Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις και με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, που αγωνίζεται στη Ρίτας.
Η πλευρά Μυστακίδη έχει συμφωνήσει με τις ομάδες για το buy out, όσο και με τους ίδιους τους παίκτες, με το κόστος των μεταγραφών να υπερβάινει το συνολικό μπάτζετ της ομάδας για φέτος, ενώ φυσικά ενήμερος είναι και ο Γιούρι Ζντοβτς, που έχει ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των μεταγραφών.
