Ηρακλής, μεταγραφές: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Προύντζου
Παίκτης του Ηρακλή είναι από το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) ο Γιώργος Δομίνικος Προύντζος. Ο 22χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος, που έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο και συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό Β', τελικά κατέληξε στον Ηρακλή.
Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν έκανε μονάχα τρεις συμμετοχές με την ομάδα της Μαγνησίας ξεπερνώντας τα 50 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δομίνικο Προύντζο.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ηρακλή και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα.
Καλώς ήρθες, Δομίνικο!
