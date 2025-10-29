Λουτσέσκου: «Είχαμε τέλεια νοοτροπία»
Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα την ΑΕΛ Novibet με 4-1 και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορούσε παρά να είναι ικανοποιημένος.
Ο τεχνικός του Δικεφάλου μετά την πρώτη νίκη στο Κύπελλο σχολίασε:
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, μπήκαμε στο ματς με τέλεια νοοτροπία παίρνοντας αυτό ακριβώς που θέλαμε. Στο πρώτο μέρος βάλαμε τέσσερα γκολ, κάτι αρκετά σημαντικό, γιατί το χρειαζόμασταν και στο δεύτερο είχαμε ισορροπία, καθώς έπρεπε να διαχειριστούμε τις δυνάμεις μας ενόψει του αγώνα της Κυριακής για το πρωτάθλημα.
Έχουμε μπροστά μας μία απαιτητική σειρά αγώνων και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».
