Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κόντρα στον Παναιτωλικό πρόσθεσε στο βιογραφικό του μία ακόμα παράσταση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είναι θέμα χρόνου να κάνει ρεκόρ καριέρας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας αρτίστας. Ο άσος του ΠΑΟΚ απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και σε κάθε γήπεδο αναγκάζει τους αντίπαλους οπαδούς να τον χειροκροτούν. Ακόμα και σε ντέρμπι.

Ο «μάγος» του Δικεφάλου στο Αγρίνιο εναντίον του Παναιτωλικού, πρόσθεσε μία ακόμα σπουδαία παράσταση στο βιογραφικό του. Ένα παιδί που απολαμβάνει όχι μόνο ο οπαδός της ομάδας του, αλλά κάθε φίλαθλος. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε δύο γκολ κι έφτασε τα 39 σε 170 αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Τα 38 με σουτ και το ένα με κεφαλιά. Ναι, δεν είναι το δυνατό του σημείο, αλλά με το πρώτο γκολ στην καριέρα του με το κεφάλι, άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο άσος του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα σλάλομ και σουτ που κόντραρε σε αντίπαλο. Συνέχισε με ένα ωραίο γυριστό σε μπαλιά του Ζαφείρη, που το έβγαλε αρχικά ο Κουτσερένκο και στη συνέχεια από κοντά αστόχησε. Στην τρίτη ευκαιρία που του δόθηκε έβαλε το γκολ με κεφαλιά. Στο δεύτερο γκολ σε στατική φάση του Παναιτωλικού έβγαλε τη μπάλα από την άμυνα με φοβερή μπαλιά με το εξωτερικό στον Τάισον και στο τρίτο του ΠΑΟΚ ήταν εκεί που έπρεπε για να τελειώσει το ματς. Στην αλλαγή του καταχειροκροτήθηκε από τους Αγρινιώτες κι ανταπέδωσε.

Στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο ήταν και πάλι εκπληκτικός, αλλά στην τελική προσπάθεια δύο φορές τον σταμάτησε ο Κοσέλεφ κι ακόμα δύο αστόχησε. Στο γκολ της ισοφάρισης απέφυγε και πάλι εντυπωσιακά έναν αντίπαλο και είχε συμμετοχή στο 1-1. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, κέρδισε το πέναλτι για τη νίκη της ομάδας του. Με την ΑΕΚ με τρομερή προσποίηση απέφυγε τον Στρακόσα στο 2-0. Με τον Παναθηναϊκό μείωσε σε 2-1 στη Λεωφόρο με φοβερή ντρίμπλα στον Γεντβάι κι εκτέλεση, ενώ στην Τούμπα άνοιξε το σκορ κόντρα στο τριφύλλι και είχε πολλές εκπληκτικές ενέργειες.

Στην Ευρώπη είχε συμμετοχή στο γκολ με τη Θέλτα, ήταν φοβερός στη Λιλ, το ίδιο με τη Γιουνγκ Μπόις. Στο ματς με τη Λουντογκόρετς, παράλληλα, στο φινάλε παραλίγο να σημειώσει το πιο εντυπωσιακό γκολ της καριέρας του και να χαρίσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ.

Αναμφίβολα, είναι ένα στολίδι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά όσο τον έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, θα διαθέτει ένα τρομερό «όπλο». Ο «Ντέλιας» στο Αγρίνιο έφτασε τα 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων τα μισά στη Stoiximan Super League κι έχει πλησιάσει το 1/3 των 39 τερμάτων που μετράει στο σύνολο. Τη σεζόν 2020-21 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αλλά το ξεπέταγμα για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος στις 5 του ερχόμενου Μαρτίου θα κλείσει τα 23 του χρόνια, ξεκίνησε τη σεζόν 2022-23. Τότε είχε μόλις 3 γκολ, αλλά μέτρησε κι 6 ασίστ. Η μία ήταν highlight στο ντέρμπι με την Ένωση. Δεν ήταν, όμως, διψήφιος σε αριθμούς.

Τη σεζόν 2023-24, όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο, αυτός είχε τη σφραγίδα του Κωνσταντέλια. Είχε 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τα 7 γκολ ήταν στο πρωτάθλημα, ενώ μέτρησε κι 9 ασίστ. Τις 6 στη Super League. Στα playoffs είχε δύο γκολ στο 3-2 επί της ΑΕΚ, ασίστ για το 2-0 επί του Ολυμπιακού, ασίστ στο 1-0 (τελικό 4-1) με τον Παναθηναϊκό και τη μαγική ενέργεια για το 1-2 του Τάισον και τον τίτλο του ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Άρη.

Την περασμένη σεζόν είχε διψήφιο αριθμό γκολ, αλλά στις ασίστ έμεινε πίσω. Είχε 10 γκολ, σε όλες τις διοργανώσεις. Τα 7 ήταν στο πρωτάθλημα (κανονική διάρκεια και playoffs), αλλά μόνο 1 ασίστ.

Την τρέχουσα σεζόν δείχνει και είναι λογικό, πιο ώριμος ποδοσφαιρικά από ποτέ. Αν ήταν και πιο αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια, θα είχε σπάσει τα κοντέρ. Και θα είχε κάνει ήδη ρεκόρ καριέρας. Ο «Ντέλιας» φέτος έχει 12 γκολ κι 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Θέλει 3 γκολ και 4 ασίστ για να ξεπεράσει την επίδοση του 2024.

Έχει μπροστά του κι αναφερόμαστε στα σίγουρα ματς, 16 για το πρωτάθλημα και τα playoffs, 1 στο Κύπελλο και 2 στο Europa League. Έπειτα από μία σχετικά... μέτρια σεζόν σε ό,τι αφορά τους αριθμούς πέρσι, πλησίασε στη μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη.

Έτσι, όπως είναι φέτος κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, ο Κωνσταντέλιας απολαμβάνει που παίζει στον ΠΑΟΚ. Το να μείνει για πάντα στην Τούμπα δεν μπορεί ν' αποκλειστεί. Αλλά δεν είναι και της παρούσης. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα λαμπερό στολίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα.