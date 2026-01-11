ΠΑΟΚ: Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση στον Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Μανώλης Μακρόπουλος
Ο ΠΑΟΚ

bet365

Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για τον Βούλγαρο άσο του ΠΑΟΚ. Ποια η στάση του παίκτη.

Τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζονται, παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με δηλώσεις του τόνισε πως δεν σκέφτεται να αποχωρήσει.

Ο άσος του ΠΑΟΚ αποτελεί βασικό στόχο για την Μπεσίκτας, η οποία μάλιστα σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, κατέθεσε πρόταση στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, καθώς τον θεωρεί σημαντικό παίκτη για την βελτίωσή της.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Βούλγαρος winger δεν... ψήθηκε από την προσφορά του συλλόγου της γειτονικής χώρας, καθώς (σσ όπως γράφει το ρεπορτάζ) βλέπει τον εαυτό του ξανά στην Ιταλία και τη Serie A, στην οποία αγωνίστηκε με την Κάλιαρι.

 

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα