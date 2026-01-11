ΠΑΟΚ: Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση στον Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ
Τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζονται, παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με δηλώσεις του τόνισε πως δεν σκέφτεται να αποχωρήσει.
Ο άσος του ΠΑΟΚ αποτελεί βασικό στόχο για την Μπεσίκτας, η οποία μάλιστα σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, κατέθεσε πρόταση στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, καθώς τον θεωρεί σημαντικό παίκτη για την βελτίωσή της.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Βούλγαρος winger δεν... ψήθηκε από την προσφορά του συλλόγου της γειτονικής χώρας, καθώς (σσ όπως γράφει το ρεπορτάζ) βλέπει τον εαυτό του ξανά στην Ιταλία και τη Serie A, στην οποία αγωνίστηκε με την Κάλιαρι.
Θυμίζουμε πως ο 29χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον «Δικέφαλο του Βορρά».
BEŞİKTAŞ’A BULGAR YILDIZDAN İTALYA CEVABI! DESPODOV’DAN TRANSFER VETOSU! 🦅🇧🇬🚫
Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika gelişmesi: Siyah-beyazlılar, PAOK’un kaptanı Kiril Despodov için menajerler aracılığıyla bir teklif sundu! Beşiktaş transfer hamlesinde hızıyla tanınan 29… pic.twitter.com/hySiXA6DaC— Barış Öztürk (@barisoztuerk) January 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.