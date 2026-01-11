Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για τον Βούλγαρο άσο του ΠΑΟΚ. Ποια η στάση του παίκτη.

Τα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζονται, παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με δηλώσεις του τόνισε πως δεν σκέφτεται να αποχωρήσει.

Ο άσος του ΠΑΟΚ αποτελεί βασικό στόχο για την Μπεσίκτας, η οποία μάλιστα σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, κατέθεσε πρόταση στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, καθώς τον θεωρεί σημαντικό παίκτη για την βελτίωσή της.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Βούλγαρος winger δεν... ψήθηκε από την προσφορά του συλλόγου της γειτονικής χώρας, καθώς (σσ όπως γράφει το ρεπορτάζ) βλέπει τον εαυτό του ξανά στην Ιταλία και τη Serie A, στην οποία αγωνίστηκε με την Κάλιαρι.

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον «Δικέφαλο του Βορρά».