Με οκτώ αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις

Με οκτώ αλλαγές, συγκριτικά με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις. Αποστολή: Γ. Σαπουντζάκης

Σε μεγάλο ροτέισον προχωράει ο Χρήστος Κόντης στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας τεχνικός διατηρεί, συγκριτικά με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, στις αρχικές του επιλογές, μόνο τους Τουμπά, Μπακασέτα και Τετέ.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης επιλέγει τον Λαφόντ κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τους Σιώπη, Ρενάτσο Σάντσες και Μπακασέτα, στα φτερά της επίθεσης τους Τετέ και Ζαρουρί και στην κορυφή τον Σφιντέρσκι.

