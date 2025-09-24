Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Tην νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Το Europa League ξεκινάει σήμερα και ο ΠΑΟΚ μπαίνει πρώτος στη μάχη από τις ελληνικές ομάδες. Στις 19:45 υποδέχεται στην Τούμπα την Μακάμπι Τελ Αβίβ με στόχο την πρώτη του νίκη στη League Phase. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αύριο, στις 22:00, με τη Γιουνγκ Μπόις και θέλει να φύγει αήττητος από την Ελβετία.

Πολλές δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 1η αγωνιστική της League. Ξεχωρίζουν τα σημερινά ματς Μπέτις-Νότιγχαμ (22:00), Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00), Νις-Ρόμα (22:00) και τα αυριανά παιχνίδια Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00), Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00), Σάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00) και Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Europa League αμέτρητες και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.

Bet Builder Ready για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για τις ελληνικές ομάδες:

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τετάρτη, 19:45)

O ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

O Α. Ζίβκοβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & o ΠΑΟΚ να κερδίσει

O Τάισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ο ΠΑΟΚ να κερδίσει & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες



Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (Πέμπτη 22:00)

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Οver 0,5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5,5 Παναθηναϊκός κόρνερ

Ο Κ. Σφιντέρσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ο Παναθηναϊκός να κερδίσει



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ