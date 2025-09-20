Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τόνισε μετά το ματς με τον Παναιτωλικό ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναπιάσει την απόδοση που μπορεί.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Ο διεθνής μέσος του Δικεφάλου παρά την απώλεια βαθμών με τον Παναιτωλικό εκτιμά ότι η ομάδα θα αποδώσει όπως μπορεί και θα βρει το γκολ που της λείπει. Αναφέρθηκε επίσης στην άφιξη του συμπαίκτη του στην Εθνική Χρήστου Ζαφείρη. Αναλυτικά όσα είπε στα κανάλια Novasports:

«Ανάρρωσα γρήγορα από την ίωση. Μου έλειψε αρκετά. Έβλεπα την ομάδα από το σπίτι. Και σήμερα ήταν ένα καλό ματς, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε.»

Για το τι έλειψε: «Μόνο το γκολ και η τελική πάσα. Θα μπορούσε το ματς να έχει ξεφύγει στο σκορ, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Θα το βρούμε αργά ή γρήγορα κι θα σκοράρουμε ξανά όπως σκοράραμε».

Για την πίεση: «Σίγουρα μπορεί να υπάρχει πίεση. Εμείς κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά, να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ: «Αυτό έρχεται με τα παιχνίδια. Ήμουν κι εγώ λίγο… κάπως με τον covid που πέρασα. Όσο βρίσκεσαι μπροστά στην εστία, διαρκώς γίνεται πιο εύκολο».

Για το τι συνέβη με τη μεταγραφή του: «Αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα είμαι στον ΠΑΟΚ και δίνω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον Ζαφείρη: «Φάγαμε σφαλιάρα στην Εθνική και δεν το χωνέψαμε, αλλά ματς με ματς θα αναρρώσουμε ψυχολογικά και περιμένουμε να βρεθούμε. Ανυπομονώ να παίξω συμπαίκτης με τον Ζαφείρη, έχει πολλή ποιότητα. Μιλούσαμε ούτως ή άλλως, εγώ δεν τον έψησα… λίγα έκανα. Ψήθηκε από μόνος του».