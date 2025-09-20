Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια βαθμών με τον Παναιτωλικό αποδοκίμασαν έντονα.

Στην Τούμπα το κλίμα είναι πολύ βαρύ.

Μετά τη συντριβή στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 εντός με τον αξιόμαχο Παναιτωλικό. Οι Θεσσαλονικείς πέταξαν στα «σκουπίδια» το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο παρουσιάστηκαν πιο ζωηροί, αλλά και αγχωμένοι.

Έχασαν ευκαιρίες και μαζί και δύο βαθμούς. Το τελευταίο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου βρήκε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζουν έντονα τους πάντες με συνθήματα.